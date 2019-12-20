Синоптики рассказали о погоде в Москве

В пятницу, 20 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, по области – от минус 3 до +2 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.

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