Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Операция по поиску школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, прекращена, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

«На 11-й день поисков... принято решение свернуть работу штаба в селе Песчанка, где проживает пропавший мальчик… На данный момент на месте остается три поисковика для отработки автономных задач. Также работу продолжают сотрудники Следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения», – сообщается на странице «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Саратовской области» в соцсети «ВКонтакте».

В отряде отметили, что с начала поисков пешие группы закрыли более 145 задач, около 50 маршрутов отработали автомобильные группы, при помощи беспилотников с воздуха осмотрено 150 квадратных километров территории в предполагаемом месте пропажи мальчика.

По данным СК России, школьник из Саратовской области пропал 21 ноября. По факту исчезновения ребенка завели уголовное дело по статье УК России «Убийство малолетнего».

Напомним, в воскресенье на реке в Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца.