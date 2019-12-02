Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по спору с США вокруг Airbus

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза касаемо размера пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС из-за нарушения правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus, сообщил один из торговых представителей.

Таким образом, объем ответных мер США составляет почти 7,5 млрд долларов в год.

«Панель арбитров пришла к заключению, что ЕС и четыре ее страны-члена не привели свои меры в соответствие с обязательствами», – приводит его слова ТАСС.

Он также уточнил, что решение о размере пошлин, которыми США могут обложить товары Евросоюза, «остается в силе».

Ранее орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus.

В октябре американские пошлины против ЕС были введены на воздушные суда, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Ранее сообщалось, то власти США рассматривают возможность провести против ЕС новое торговое расследование.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД