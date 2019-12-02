Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Согласно документу, закон начнет действовать с 1 января 2023 года, а не 2022 года, как было указано ранее, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» предназначен для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия до сих пор не решила проблему с выплатами советских вкладов.