Эксперт рассказал о сложностях при операции по удалению родимых пятен

Большие родинки могут стать причиной онкологии, но не опасны для окружающих, рассказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук травматолог-ортопед Константин Афоничев, занимающийся лечением гигантских невусов у детей.

В Кургане священник отказался крестить ребенка с большим родимым пятном (невусом), побоявшись, что оно может быть заразным. После вмешательства местной епархии девочку все-же крестили.

«Невус – это патологическая ткань, а значит есть вероятность онкологических проблем, но такие родимые пятна не являются заразными для окружающих. В связи с риском онкологии, конечно, от таких образований следует избавляться. Но такие операции непростые и требуют определенного навыка и мастерства», – говорит Афоничев.

Сложность такой операции состоит в замещении кожного покрова на больших площадях, поясняет врач. Лечение гигантских пигментных невусов у детей всегда длительно, комплексно и многоэтапно.

«После удаления невуса у ребенка врачу может потребоваться внести некоторые коррективы, так как детский организм растет. Конечно, в случаях, когда у маленького пациента покрыта невусом большая часть тела – уменьшается вероятность полного избавления от проблемы», – рассказывает Афоничев.

Он уверен, что в данном вопросе отечественные специалисты показывают достаточно высокий профессиональный уровень. В России нередко сталкиваются с невусами совершенно разных размеров, поэтому у наших врачей накопился многолетний опыт по их удалению.

Ранее врачи из Краснодара взялись провести операцию американской девочке, родинка которой занимает практически все лицо. В США матери девочки отказали в операции, сославшись на ее сложность.