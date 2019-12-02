Певица исполнила гимн России с новыми словами

На юношеском турнире по дзюдо в подмосковном Дмитрове исполнительница гимна России Тамара Череповская из театра «Ромэн» перепутала слова и на ходу придумала новые.

Певица начала исполнять гимн словами «Россия – державная наша Россия», пишет «Спорт экспресс».

Зрители на трибунах дворца спорта начали смеяться, а в соцсетях исполнительницу раскритиковали.

В октябре президент России Владимир Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем и наследным принцем. Однако на приеме в Эр-Рияде исполнение гимна России саудовским оркестром оказалось провальным. Ситуация повторилась в ОАЭ. Там президент России второй раз за сутки послушал «новую версию» гимна.

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