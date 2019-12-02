Дивизион С-300ПМ2 заступил на дежурство под Воронежем

Дивизион зенитных ракетных систем С-300ПМ2 Ленинградской армии ВВС и ПВО заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Боевые расчеты мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Заступление на боевое дежурство было проведено в соответствии с воинским ритуалом, который провел командир полка Евгений Дунаев», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

Напомним, в ноябре 2018 года российские специалисты закончили переоборудование зенитных ракетных комплексов С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» в Сирии.

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