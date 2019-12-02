Кремль опроверг отмену «северных» надбавок

Власти России не планируют отмену надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, об этом (отмене «северных» надбавок) речь не идет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Отвечая на просьбу прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах страны, представитель Кремля напомнил о том, что факторы, влияющие на этот показатель, у тех или иных регионов могут сильно отличаться.

«Подобная дифференциация, в том числе зарплат традиционно имеет место и обусловлена целым рядом критериев. Эта ситуация абсолютно рабочая, она постоянно имеет место» – сказал он.