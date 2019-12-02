Нефть подорожала после резкого падения в конце недели

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост в понедельник, частично отыгрывая падение в конце предыдущей недели, достигавшее 5% – поддержку рынку оказывает статистика из Китая и ожидания дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21%, до 61,22 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,6%, до 56,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник на рынке нефти наблюдается коррекция при поддержке ряда факторов. Так, трейдеры с оптимизмом восприняли статистику из Китая от делового издания Caixin, по которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.

Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому новости, связанные с его экономикой, влияют на стоимость «черного золота».

Также трейдеры с оптимизмом восприняли заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана о том, что ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос об увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках действующего соглашения примерно на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,6 млн баррелей в день.

«На этой неделе все взгляды прикованы к встрече ОПЕК», – заявил рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес, передает агентство Reuters.

Напомним, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится 5 декабря, позднее пройдет общая встреча конференции ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны-участницы ОПЕК+.

Ранее министр энергетики Александр Новак назвал тайной позицию Москвы по возможному продлению сделки ОПЕК+.