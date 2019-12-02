В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition начинаются в Эстонии на базе Академии Сил обороны в городе Тарту, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

Согласно плану учений, в которых примут участие почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса, будет разыгрываться «приближенный к реальности сценарий кибератаки», передает РИА «Новости».

«В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция», – сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

Организаторы учений намерены отработать тесное взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

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