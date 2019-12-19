«Яндекс» выбрал героев года

Сотрудники «Яндекса» выбрали людей и проекты, которые в 2019 году отличились хорошими поступками.

Команды сервисов «Яндекса» выбрали людей и проекты, которые в этом году запомнились важными, красивыми и близкими нам делами», – сообщается на сайте проекта в Сети.

В список попали проекты «Насилию.нет», «Кружок», «Архитектурные излишества», фестиваль «Живое и вечное», LizaAlert и экипаж рейса лайнера A321 пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие самолет на кукурузном поле.

Центр «Насилию.нет» работает с проблемой домашнего насилия. «Как распознать домашнее насилие, как помочь тем, кто ему подвергается, что делать в экстренной ситуации – на эти и другие вопросы активисты отвечают у себя на сайте, в СМИ, соцсетях и на Яндекс.Кью», делая информацию общедоступной», – говорится в описании проекта.

Участники «Кружка» путешествуют по городам и селам, проводят бесплатные недельные школы для подростков. «В них преподают приглашённые эксперты: от архитекторов до астрономов. Как и Яндекс.Репетитор, «Кружок» верит, что качественное образование должно быть доступно детям в любой точке страны», – отметили в «Яндексе».

Телеграм-канал «Архитектурные излишества» посвящен фотографиям из России. «Авторы канала стремятся спасти приметы уходящих эпох, а если это невозможно – сохранить их на фото: коллекция снимков может сказать больше, чем тысяча слов», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Живое и вечное» посвящен концертам в Новой Третьяковке. «С сентября по декабрь в залах Новой Третьяковки по вечерам проходил «Т Фестиваль» – серия концертов камерной музыки. Концерты посетили сотни людей, а еще тысячи посмотрели их трансляцию в Яндекс.Эфире», – говорится в описании проекта.

Отряд LizaAlert занимается поиском пропавших людей. «Помочь может каждый: кто-то прочесывает лес, кто-то привозит технику и провизию, кто-то распространяет информацию в соцсетях и Яндекс.Районе. За первые девять месяцев года отряд принял больше 20 тыс. заявок на поиск. 15 тыс. 193 человека найдены живыми», – отметили в «Яндексе».

«Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин благополучно посадили в кукурузном поле самолет с отказавшими двигателями и полными баками топлива и вместе с бортпроводниками эвакуировали из него 226 пассажиров. Найти решение в ситуации, которая с первого взгляда кажется безвыходной, – вот настоящий подвиг», – подчеркнули в компании.