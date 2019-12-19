Введенный из-за перестрелки план «Сирена» в центре Москвы отменили

Силовики отменили введенный из-за стрельбы у зданий ФСБ в Москве план по перехвату подозреваемого, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«План «Сирена» отменен», – сообщил собеседник агентства «Москва».

Ранее неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу, по данным СМИ, погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как сотрудники силовых структур эвакуируют раненого с места инцидента.