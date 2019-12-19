Путин похвалил волонтеров за конкретную работу

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что российские власти будут и дальше поддерживать волонтерское движение, которое в России достигло значительного развития.

Говоря о своем отношении к волонтерским инициативам, Путин отметил, что российские власти будут их поддерживать.

«Миллионы людей работают волонтерами. Мы всячески будем поддерживать волонтерское движение. По разным направлениям: помощи ветеранам, больным детям, в сфере медицины, уборки территорий. Вчера вот только говорили. ОНФ или другая организация бросила клич – заняться уборкой на берегах Волги. Миллион людей почти пришел, хотя ждали несколько десятков тысяч. Это конкретная работа», – заметил президент.

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