Женщина погибла при падении дерева в Подмосковье

В Подмосковье при падении дерева погибла женщина, инцидент произошел на территории завода в городе Краснозаводске Сергиево-Посадского района Подмосковья, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

«На территории завода на улице Рдултовского в результате падения дерева погибла одна женщина, вторая доставлена в центральную районную больницу», – пояснил Польшин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что одной из женщин 64 года, другой – 48 лет.

Подмосковные следователи организовали проверку по этому инциденту, сообщило ГСУ СК по Московской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования пенсионерки и смерти женщины в результате падения на них электрического столба. По предварительным данным следствия, 19 декабря на территории одного из заводов в городском округе Сергиев Посаде на двух местных жительниц упал электрический столб. Инцидент произошел в результате падения дерева, которое из-за сильного порыва ветра упало на линию электропередач», – отметили в ведомстве.

По данным СК, 60-летняя женщина попала в больницу с травмами, ее 49-летняя знакомая умерла на месте.

Ранее и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что сила ветра в Москве будет достигать 19-24 метров в секунду, что считается опасным природным явлением.

В начале сентября в Краснодаре на воспитанников детского сада из-за порывов ветра упало дерево, в результате пострадали два ребенка и воспитатель.