Траньков оценил шансы Загитовой вернуться в большой спорт

Если фигуристка Алина Загитова заявляет, что пока не собирается уходить, то нет оснований ей не доверять. При этом девушке лишь 17 лет, перед ней открыты все двери, заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Траньков отвечая на вопрос о том, верит ли он в возвращение Загитовой в большой спорт, заявил, что «раз она сама заявила, что никуда не уходит, (...) нет оснований ей не доверять», передает RT.

При этом олимпийский чемпион добавил, что если фигуристка вернется, он будет обращаться к ней «исключительно на «вы», так как «это очень тяжело».

«Что плохого в том, что Загитова уже везде победила, а ей всего 17 лет? Перед ней сейчас все двери открыты. Она может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом», – добавил он, отметив, что «это не в 30 лет карьеру завершать», когда «ты уже взрослый, но умеешь только выходить на лед и слушать тренера».

Траньков отметил, что тренироваться в течение многих лет, не делая ничего другого, «очень тяжело не только физически, но и психологически».

При этом он указал, комментируя мнение спортивного психолога Елизаветы Кожевниковой о том, что Загитовой в сложившейся ситуации может понадобиться помощь врача-специалиста: «Бывают сильные люди, которым психолог не нужен, а кому-то, да, требуется поддержка. В свое время тоже работал со специалистом, но мне это не помогло. Более того, мне посоветовали самому заняться этой профессией. Пошел, выучился и стал».

Ранее Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Ее тренер Этери Тутберидзе сказала, что фигуристка вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что Загитова уже не вернется в большой спорт.

Сама спортсменка пояснила, что не собиралась уходить окончательно и завершать карьеру, она по-прежнему является членом сборной России.

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