Израиль атаковал объект ХАМАС в ответ на обстрел

Армия Израиля в ответ на обстрел из сектора Газа нанесла удар по объекту движения ХАМАС на севере анклава, сообщила армейская пресс-служба.

В ночь на четверг в городе Сдерот сработали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Позже армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО «Железный купол», передает РИА «Новости».

«В ответ некоторое время назад истребители армии обороны Израиля атаковали объект ХАМАС по производству оружия на севере сектора Газа», – говорится в сообщении армии.

Кроме того, подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях, сообщило, что в ответ на обстрел было решено сократить до 10 морских миль границу рыболовной зоны сектора Газа.

В ночь на субботу из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, также были выпущены две ракеты, которые перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.