Американский авиамеханик признался в попытке повредить самолет

Механик авиакомпании American Airlines Ахмед Алани признал вину в попытке нанести вред системе одного из самолетов компании, сообщили СМИ.

Как сообщает Wall treet Journal, 60-летний Алани, которого заподозрили в связи с запрещенной в России организацией ИГ*, был обвинен в том, что пытался повредить навигационную систему одного из самолетов компании. Самолет должен был лететь из Майами на Багамы со 150 пассажирами на борту, однако взлет был прерван из-за сообщения об ошибке системы, передает РИА «Новости».

По сообщению издания, проработавший в American Airlines более 30 лет Алани признался, что приклеил кусок пены для блокировки модуля оповещения о скорости, высоте и другой важной информации о полете самолета.

По словам механика, он не хотел причинить вред пассажирам, а пытался своими действиями задержать или отменить рейс «в надежде получить сверхурочную работу»

Приговор Алани будет вынесен в марте 2020 года в федеральном суде Майами.

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