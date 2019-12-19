Трамп припомнил голосовавшей за импичмент конгрессвумен похороны ее мужа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал конгрессвумен Дебби Дингелл, которая поддержала импичмент, и напомнил, что помогал ей с организацией похорон супруга, экс-конгрессмена Джона Дингелла.

«Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом», – приводит его слова РИА «Новости».

«Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: «Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху», – сказал он, выступая в Мичигане.

«Я сказал: «Все нормально, не беспокойся». Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю», – добавил американский лидер, вызвав недовольный гул в зале, так как Дингелл родом из Мичигана. «Ну, давайте допустим, что он смотрит сверху вниз», – отреагировал Трамп.

Конгрессвумен, комментируя высказывания Трампа, заявила, что ее муж заслужил все почести после жизни на службе. «Вы задели меня так, как вы и представить не можете», – подчеркнула она.

Кроме того, Трамп напомнил, что еще до того как принял участие в выборах президента, сам делал пожертвования политикам, в том числе демократам. В их числе была конгрессвумен Кэролин Мэлоуни.

«И первая, кого я вижу, это Кэролин Мэлоуни: «Я поднимаю руку за импичмент». Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет!» – потребовал Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении власти» и «препятствовании Конгрессу».

Трамп назвал голосование «политическим самоубийством» Демократический партии. Он также выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате.

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