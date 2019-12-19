Москвичей предупредили о сильном ветре

В четверг, 19 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 3-5 градусов тепла, по области – от 0 до +5 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

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