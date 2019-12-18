Врио губернатора Иркутской области проверил больницы города

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел внеплановую проверку медицинских учреждений Иркутска.

Региональное правительство получает огромное количество жалоб иркутян на качество медобслуживания, передает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ. Жители также обращают внимание властей на критическую нехватку специалистов, а также ветхость самих медучреждений.

В ходе неанонсированного посещения городской поликлиники №15 Кобзев увидел обветшалое здание, нуждающееся в немедленном капремонте, пишет местный телеграм-канал «Неколчак».

«Кобзев пообщался с пришедшими на прием иркутянами, молодыми мамочками, с врачами и медсестрами поликлиники. Молодая врач озвучила, что на руки получает 27 тыс. рублей. То есть сказала правду, которая отличается от цифр чиновников. Отрадно, что врио изучает ситуацию не из окна кабинета и красивых докладов чиновников, а прямо на местах, общаясь с людьми, задавая острые вопросы и получая откровенные ответы. Полагаем, что [региональный министр здравоохранения Олег] Ярошенко – на выход», – цитирует издание канал.

Накануне Кобзев распорядился актуализировать и сделать открытым реестр пострадавших от паводка: эту задачу будет выполнять рабочая группа, которая под руководством одного из заместителей врио губернаторабудет заниматься ликвидацией последствий стихии в Тулуне.

Ранее совместно с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области Кобзев отправился в рабочую поездку по районам, пострадавшим от летнего паводка.

«Я вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», – отметил Кобзев по итогам поездки.

Напомним, замглавы МЧС Игорь Кобзев был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона после отставки Сергея Левченко. К экс-губернатору накопилось множество претензий: коммунист скрывал от налогов принадлежащие ему недвижимость и земельные участки и даже называл майские указы президента России «бессмысленными и бессистемными сигналами», отказываясь возвращать надбавку за стаж у среднего медперсонала. Но главной причиной его отставки стала неспособность выполнить поручение главы государства о ликвидации последствий серии летних паводков.