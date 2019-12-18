Медведев дал напутствие депутатам на закрытии осенней сессии

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на более успешную работу по реализации нацпроектов в 2020 году.

Медведев заявил об этом на заключительном заседании Госдумы в осеннюю сессию, передает ТАСС.

«Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть. Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году», – сказал он.

В среду Госдума в среду завершила осеннюю сессию, во время которой депутаты приняли 206 законов. Всего за год принято 530 законов, передает РИА «Новости».

Глава правительства в ходе своего выступления обратил внимание на необходимость того, чтобы законы начали работать с начала года. Для этого он подписывает принимаемые правительством подзаконные нормативные акты до вечера 31 декабря.

«Я, в отличие от Государственной думы, эти документы подписываю практически до конца 31 декабря. Их обычно очень много приносят, стопки такие. Но самое главное, чтобы они вышли вовремя для того, чтобы они начали работать с 1 января», – сказал Медведев.

Он отметил также позитивные изменения в диалоге между Госдумой и правительством. «У нас, действительно, очень хорошие, конструктивные отношения, причем они позволяют вести на площадке Госдумы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями», – сказал премьер.



«Я встречаюсь с коллегами, представляющими «Единую Россию», и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливую Россию», то есть со всеми фракциями. Я считаю, этот диалог очень важен для правительства», – сказал Медведев.



Глава правительства рассказал, что министры готовятся к выступлениям в Госдуме, понимая, что выступают в парламенте. «Мне кажется, это правильно, и я всячески этот настрой у коллег, членов правительства, поддерживаю. С другой стороны, это помогает лучше разбираться в тонкостях законотворческой работы, принимать необходимые законы», – подытожил Медведев.

«Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце пленарного заседания прозвучал гимн России.

На следующей неделе парламентариям предстоит работа в регионах. Затем, после новогодних каникул, депутаты снова вернутся к работе.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал, чтобы результаты от реализации национальных проектов чувствовались уже сейчас, в 2019 году. Он добавил, что отвечать за это должны главы профильных министерств.

Также сообщалось, что были выявлены 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам.