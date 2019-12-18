Крупный интернет-магазин по продаже наркотиков разоблачили в России

Полицейские задержали 15 сотрудников интернет-магазина, продававшего наркотики в Москве и Петербурге, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Его участники осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети», – пояснил он, передают РИА «Новости».

Он отметил, что через магазин прошло не менее 150 тыс. сделок, работа координировалась через мессенджеры, за месяц бизнес приносил около 10 млн рублей. Покупатели платили за наркотики криптовалютой.

Из незаконного оборота изъяли около 44 килограммов запрещенных веществ, правоохранители арестовали свыше 5 млн рублей и автомобили премиум-класса. Задержанных поместили под стражу.

В отношении трех руководителей сообщества возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 210, в отношении 12 участников – по ч. 2 ст. 210 («Организация или участие в преступном сообществе»), сообщает ТАСС. Их также обвинили в совершении 15 преступлений по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ»).

Во вторник сообщалось, что Внуковской таможне правоохранители нашли партию метадона на 5 млрд рублей.