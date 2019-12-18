ФАС задумалась о наказании для банков за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба задумалась о наказании для банков, которые прикрываясь «антиотмывочным» законодательством, используют прогрессивную комиссию при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.

В ФАС заявили об «устойчивой тенденции установления кредитными организациями прогрессивной тарификации» таких операций, а также повышенных комиссий на вывод средств при закрытии счета клиента. По мнению ведомства, это приводит к удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, и «вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых «антиотмывочных» тарифов».

«ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Другим выходом из ситуации ФАС видит изменение банковского законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. «ФАС России инициировала работу по обсуждению данного вопроса с профильными органами власти, а также Банком России в целях выработки единой позиции по решению рассматриваемого вопроса», – отметили в пресс-службе.

В ноябре депутат Госдумы Владислав Резник попросил ФАС проверить борьбу крупнейших банков и ЦБ с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. В обращении Резник объяснил, что единственным правовым актом в этой сфере является закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который позволяет банкам в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета, а остальные регулирующие документы являются лишь письмами и методическими рекомендациями.

По данным депутата, анализ тарифов крупнейших банков показывает, что стоимость перевода от юрлиц и индивидуальных предпринимателей к физлицу может составлять от 1 до 12% его суммы притом, что перевод между юрлицами может обходиться в несколько десятков рублей вне зависимости от характеристик. В качестве другого примера он привел заградительные комиссии за снятие юрлицом средств в случае закрытия банком счета – вплоть до 10-30% суммы остатка.