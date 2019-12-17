Эксперт: Вес Москвы в правозащитном движении на постсоветском пространстве вырос

Россия уже давно не находится в вакууме в сфере защиты прав человека, доказательством чего и стал форум омбудсменов, который собрался в Москве. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя открытие Международной конференции омбудсменов в российской столице.

«Диалог и сотрудничество с европейскими странами, – в том числе по линии защиты прав человека, – в последнее время активизировались. Вкладом в активизацию сотрудничества и стала встреча в Москве правозащитников со всего мира. Созыв этой конференции следует рассматривать в одном ряду с восстановлением членства нашей страны в ПАСЕ. В России укрепляется институт защиты прав человека, растет активность социальных активистов и правозащитных организаций», – отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Мы не находимся в вакууме, и такие конференции дают возможность сравнивать и понимать, что происходит вокруг и делиться лучшими практиками. Это может помочь не изобретать велосипед, а заимствовать полезный опыт друг у друга, и в целом повышать качество правозащитной работы», – отметила Федорова.

Напомним, в Москве во вторник открылась третья Международная конференция омбудсменов «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Ее участниками стали более 80 представителей разных стран из более чем двадцати национальных правозащитных институтов. Открыла мероприятие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «С этого года наш форум приобретает статус постоянно действующего и будет проводиться в ежегодном формате», – цитировал омбудсмена портал РАПСИ.

Участница встречи, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила, что международные платформы необходимы для выстраивания диалога между странами, а также для содействия защите прав человека и обеспечения их эффективного исполнения в пределах юрисдикции организаций.

Представители правозащитных структур обсудили такие вопросы, как: влияние интеграционных процессов на евразийском пространстве на защиту прав и свобод человека и гражданина, реализацию мониторинговых механизмов национальными правозащитными институтами, вопросы защиты прав мигрантов, беженцев, лиц без гражданства.

Кроме того, в среду в Москве пройдет и заседание Евразийского альянса омбудсменов. История альянса началась с подписания в Москве в декабре 2017 года меморандума о доверии между государственными правозащитниками России, Киргизии, Армении и Ирана. В прошлом году к альянсу присоединилась Монголия.

«Эта структура стала одной из площадок диалога между Россией и теми странами, в которых Россия пользуется авторитетом. На постсоветском и, шире, евразийском пространстве многие проблемы схожи и дополняют друг друга, поэтому обмен опытом очень важен», – отметила Анна Федорова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД