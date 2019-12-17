Бывшего полицейского арестовали по делу об использовании рабского труда

Советский суд Казани до 9 февраля арестовал бывшего сотрудника полиции Динара Гафиятова по делу об использовании труда раба на ферме, сообщили правозащитники организации «Зона права».

Уголовное дело о похищении человека в июле было возбуждено по жалобе жителя Нурлатского района Татарстана Идриса Садыкова, заявившего, что в мае 2019 года провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

По данным следствия, в мае оперуполномоченный отдела МВД по Нурлатскому району увез Садыкова в Аксубаевский район республики, где заставлял работать на ферме своего отца. За отказ от работы мужчину били и ошпарили руки кипятком. Птпустили похищенного после того, как сестра заявила в полицию о его исчезновении, передает «Интерфакс».

В МВД Татарстана провело служебную проверку опера уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сейчас он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Напомним, в начале декабря член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала газете ВЗГЛЯД, что в столице создана целая криминальная сеть предприятий, в которых бомжи работают на положении рабов.