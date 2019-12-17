Режиссер Бронзит оценил шансы мультфильма получить «Оскар»

Российский режиссер Константин Бронзит отреагировал на включение своего короткометражного анимационного фильма «Он не может жить без космоса» в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Я вообще удивлен, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят. <...> Академикам, которые голосуют в номинации короткометражной анимации, им, как правило, наплевать на политику, и на свою, и на нашу», – сказал Бронзит, передает РИА «Новости».

«Он не может жить без космоса» – 16-минутный анимационный фильм, который рассказывает историю о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.

«Победы пока нет никакой. Фильм просто прошел один из отборочных циклов. Правда, наверное, это самая сложная ступень, так как большинство фильмов отсеилось именно на этом этапе. А дальше шансы можно оценивать чисто математически: обычно в номинацию попадают пять фильмов, из десяти фильмов отсеется уже каждый второй. Значит, шансы один к двум», – отметил режиссер, сообщает ТАСС.

Ранее Константин Бронзит дважды выдвигался на премию «Оскар» в данной номинации – за мультфильм «Уборная история – любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году.

Окончательный список номинантов на премию «Оскар» станет известен 13 января, а сама 92-я церемония вручения пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в короткий список претендентов на премию «Оскар» также вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда».

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