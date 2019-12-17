Власти Москвы назвали подарком пополнение карт «Тройка» на 20 тыс. рублей

Власти Москвы подтвердили, что некоторым пользователям транспортной карты «Тройка» были зачислены на нее деньги и призвали относиться к этому, как к подарку на Новый год.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что пассажиры могут считать поступление средств на карту подарком от Центральной пригородной пассажирской компании к Новому году. «Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», – уточнили там, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что некоторые пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда «Тройкой» заметили, что на их счет зачислено более 20 тыс. рублей.

Напомним, движение по первым двум МЦД запустили 21 ноября, однако тогда на некоторых станциях произошли сбои в работе турникетов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении числа вагонов в поездах МЦД.

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