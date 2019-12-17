Бутина стала ведущей стрима RT

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина стала ведущей стрима телеканала RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Ну вот я дома», – сказала Бутина в ролике RT.

Напоминим, 11 декабря, телеканал провел стрим под названием «Молодая кровь!». В нем приняла участие Мария Бутина. Девушка тогда прокомментировала приговоры по делу о беспорядках во время незаконной акции в Москве, отметив, что в США срок дают за любое касание представителя власти.

Россиянка Мария Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. 26 октября девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР и пояснила, почему частично признала вину.

После возвращения Бутина заявила, что намерена заниматься правозащитной деятельностью. В ноябре она согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом.