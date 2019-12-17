Глава IIHF назвал решение ВАДА политическим

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о применении санкций к российскому спорту является политическим, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Слабое место всех этих решений и санкций в том, что вовлечена политика. И она играет плохую роль. Должен быть другой подход. Нам надо думать о спорте, думать, как защитить чистых людей, чистых спортсменов», – передает ТАСС слова Фазеля.

«Все говорят: «Давайте защитим чистых спортсменов». Мы пять лет проверяли хоккеистов - они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: «Хорошо, наказаны все». Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация», – добавил он.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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