ДНР заявила о новой попытке Киева исказить коммюнике саммита в Париже

Офис президента Украины Владимира Зеленского за неделю не смог разместить на своем портале корректную версию итогового коммюнике саммита «нормандской четверки», заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Украинское государство продолжает удивлять тем, с каким упорством служащие офиса президента не могут разместить корректную версию итогового коммюнике на своем электронном ресурсе. Мало того, что ими была предпринята попытка фальсификации текста на украинском языке – теперь выяснилось, что официальная английская версия коммюнике так и не была опубликована», – заявила Никонорова, передает «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, вместо того, чтобы взять официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники разместили на сайте президента текст, переведенный ими же с украинского на английский.

«Таким образом, вместо официально согласованного коммюнике на том языке, на котором и проводились переговоры, власти Украины опубликовали некачественный и искаженный перевод», – добавила Никонорова, призвав Киев «немедленно разместить на всех официальных украинских ресурсах единственно верную и согласованную всеми участниками встречи в Париже версию коммюнике».

Скандал с публикацией текста начался еще 11 ноября. Тогда, как оказалось, украинская сторона отредактировала документ, изменив часть, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса на «все правовые аспекты закона об особом статусе». Тем самым было сужено понятие особого статуса региона до одного закона, исключена необходимость вносить поправки в конституцию Украины, что прописано в Минских соглашениях. Донецк и Луганск потребовали от Киева опубликовать корректный перевод. В тот же день офис Зеленского с двух попыток все же исправил ошибку.