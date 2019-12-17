Нафтогаз подал в суд на власти Украины из-за американцев

Нафтогаз решил в суде оспорить решение властей Украины, которые выдали американской фирме Ukrainian Energy разрешение на разработку нефтегазового месторождения Варвинское, пишет Time.

По словам источников, иск был подан на прошлой неделе в суд в Киеве. Из документа следует, что украинские власти нарушили закон, когда в июле предоставили Ukrainian Energy право на разработку месторождения, на которое также претендовала «дочка» Нафтогаза, передает ТАСС.

Одним из основателей Ukrainian Energy является родившийся на Украине американский предприниматель Майкл Блейзер. Он входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь 2019 года был министром энергетики США. По данным издания, Блейзер предоставлял Перри средства на проведение избирательных кампаний. Весной Перри рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве консультанта по вопросам энергетики.

Сам Блейзер заявил, что Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честно, без политического давления на Киев.