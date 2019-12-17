Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 2–4 градуса тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 746 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается 0–5 градусов.