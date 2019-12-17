Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Часть залога – 42,6 тыс. долларов собрали «более 3 тыс. активистов», остальные деньги внесла «семья Порошенко», передает РИА «Новости».

Порошенко назвал обвинения против Марченко «надуманными», а судебный процесс – попыткой «расправиться» с генералом по «политическому заказу» из «высоких кабинетов».

В ноябре сообщалось, что почти три четверти украинских бронежилетов оказались неспособны выдержать выстрел.