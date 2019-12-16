Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой

Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.

«Зенит, я считаю, – это не команда. Там есть серьезные деньги, есть хорошие футболисты, но они проигрывают всем. В чемпионате России-то там «козыряют», а в Европе – просто никакие. Сравнивать нечего», – приводит его слова «Футбол 24».

Так он прокомментировал поражение «Зенита» со счетом 0:3 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов от португальской «Бенфики».

«Бюджет «Зенита» раз в два-три больше, чем в «Бенфике», но там нет характера. «Шахтер» (украинский клуб, который встретится с «Бенфикой в 1/16 Лиги Европы – прим. ВЗГЛЯД) – другое дело», – сказал Маркевич.

Напомним, «Зенит», который перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов имел хорошие шансы на выход в следующую стадию, проиграл «Бенфике» со счетом 0:3, лишившись в том числе места в Лиге Европы.