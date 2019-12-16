Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги саммита в «нормандском формате».

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины», – сказано в сообщении на сайте президента России.

Также в ходе разговора, инициатором которого выступила Германия, обсуждался кризис в Ливии. Так, лидеры отметили важность недопущения обострения ситуации и необходимость мирного диалога. «Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН», – уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили тему обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, а конкретно – вопрос сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2».

Ранее СМИ сообщили, что якобы в ходе саммита в «нормандском формате» Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем. Позже данное заявление оценили в Кремле.