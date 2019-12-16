Кремль счел преждевременным вопрос о праздновании Нового года президентом

Пока рано обсуждать вопрос о том, как Владимир Путин проведет новогоднюю ночь, поскольку до праздников предстоит еще много работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На вопрос, с чего начнет работу президент в новом 2020 году и какое первое рабочее мероприятие запланировано в графике, Песков ответил, что информация поступит «своевременно».

«Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график подвижный», – сказал Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, что у Путина технологически не бывает выходных, 31 декабря он тоже будет работать.

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