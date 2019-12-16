Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа в Израиле

Визит президента Владимира Путина в Израиль в январе готовится, однако в Кремле не знают, приедет ли туда лидер США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно о том, что там (в Израиле) будет Трамп, но поездка президента России действительно готовится и прорабатывается», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться во время этого визита встреча глав России и США, передает ТАСС.

В то же время Песков сообщил, что в планах Путина нет поездки на Давосский форум, передает РИА «Новости».

В ноябре Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января. Между тем, он также может совершить визит в январе и в Палестину – власти страны пригласили Путина на Рождество в Вифлеем.