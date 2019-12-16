Историк Соколов рассказал о планах на свадьбу с аспиранткой

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал о планах на свадьбу с погибшей.

«Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все пять лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», – передает «Комсомольская правда» слова Соколова.

Он рассказал также о развитии отношений с Ещенко.

«Примерно с 2018 года Анастасия жила у меня. В вузе мы не афишировали отношения. Но нужно отметить, что Настя была для меня самой лучшей помощницей, я благодарен ей за это. Летом 2018 года мы приняли решение о свадьбе, подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года. Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля», – сказал он.

Соколов рассказал также, что хотел бы передать родственникам погибшей девушки.

«Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извинится при первой возможности. Пока я тут, сделать этого не могу. Публиковать это (свое обращение к родным Анастасии) я не считаю допустимым, это очень личный вопрос», – сказал он.

Соколов также попросил ответить своего адвоката на вопрос о причинах конфликта и о том, действительно ли Ещенко спала во время убийства.

«Защита относит данную версию (убийство во сне) к «уткам» от «желто-оранжевых» СМИ. Остальное мы не можем оглашать», –сказал адвокат Соколова Александр Почуев версию о том, что Соколов убил Анастасию во сне.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и пытался избавиться от него, выбросив в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», а в начале декабря был переведен в Центр психиатрии Сербского.

Ранее Почуев заявил, что представители защиты связались с братом убитой Анастасии Ещенко и предложили его семье материальную помощь, однако получили отказ.