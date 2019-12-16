Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Ветер юго-западный 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. В столице температура воздуха поднимется до 1–3 градусов выше нуля, по области – от нуля до пяти градусов тепла.

В Москве до 12.00 понедельника сохранится желтый уровень природной опасности. В Подмосковье до 12.00 будет действовать предупреждение в связи с гололедом, передает ТАСС.

Ночью погода не изменится. Ветер юго-западный, западный, возможны порывы до 15 м/с. В Москве температура составит 2–4 градусов выше нуля, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов тепла.