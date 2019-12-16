Трамп припугнул экс-директора ФБР тюрьмой

Глава американского государства Дональд Трамп не исключил, что экс-директора ФБР Джеймса Коми ждет тюрьма за неправомерную слежку.

Коми признал, что был неправ при принятии решения о слежке за предвыборным штабом Трампа в 2016 году, передает РИА «Новости».

«Вау, но он делает это просто потому, что его поймали с поличным», – заявил американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что Коми «поймали очень давно», и задался вопросом о том, какие последствия будут за «противозаконные действия» экс-директора ФБР.

«Может, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими, Джим?» – заявил президент США.

В декабре минюст США обнародовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году.

В Белом доме заявили, что ФБР « выбилось из-под контроля» при администрации президента Барака Обамы.

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