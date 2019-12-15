В Уфе определили победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior

В Башкирской республиканской гимназии им. Рами Гарипова прошел финал первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior, участниками которого стали около 70 учеников 5-7 классов из Башкортостана, Тюменской и Челябинской областей, успешно прошедших заочный тур.

Посмотреть за ходом финала и пообщаться с ребятами в гимназию приехали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает «Башинформ».

Участники финала в командах решали инженерные задачи, используя современное технологическое оборудование: 3D-принтеры, лазерные резаки, квадрокоптеры. Здесь им требовались практические навыки в области программирования, 3D-моделирования, основ электроники и схемотехники.

В спортивном зале гимназии к ним присоединился знаменитый боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, он пообщался со школьниками, которые занимаются боксом. Радий Хабиров, напомнил, что совсем скоро в Уфе откроется школа бокса имени Валуева, в которой знаменитый спортсмен будет проводить мастер-классы.

Финал олимпиады в Уфе проходил по пяти направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для космоса», «Технологии для виртуального мира», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания».

Организаторы олимпиады рассказали высоким гостям, что главная цель – дать каждому школьнику возможность на порядок улучшить знания, пробудить интерес к инженерным технологиям, помочь определить вектор развития. Каждый из участников, вне зависимости от результата, получил уникальный опыт творческой и командной работы, навыки обращения с современной техникой и увлечение, которое в будущем может стать его профессией.

«Нам приятно, что финал олимпиады проходит именно у нас в Уфе. Наши ученики одни из лучших, они талантливые, умные, сильные и прорывные. Я после общения с ними даже побаиваться стал, они на другом языке думают и общаются, на более современном. Мы — наше правительство и наша команда, делаем все возможное, чтобы наши детишки получали лучшее образование и поступали в ведущие вузы страны, а потом уже возвращались работать в республику. Башкортостан будет красивым, успешным, комфортным и современным регионом. Мы вас всегда ждем дома», — сказал Радий Хабиров.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в Уфе завершился уже 16 финал.

«Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу, чтобы каждый человек в нашей стране имел возможность своей реализации и то, что делается в республике – это хороший пример. Ваши навыки впечатляют, они вам понадобятся в будущей жизни, какую бы вы профессию не выбрали. Все участники финала – это наше будущее, все они победители», — сказал Алексей Комиссаров.

Николай Валуев признался в любви к республике и сказал, что приезжает в Башкортостан, как домой. Здесь всегда тепло встречают.

«Спорт помогает и научной мысли: ты начинаешь быстро и эффективно думать. Ваше рвение учебное позволит сделать гораздо больше, чем это получалось у нас. Дерзайте, ваша мысль намного шире, чем у взрослых», – сказал депутат Госдумы.

В этом учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проводится в России впервые. Всего заявки на участие подали 22 тыс. 838 школьников 5–7 классов из 84 регионов, по итогам заочного тура в финал вышли 1,2 тыс. участников. Всего было организовано 16 финалов.

Олимпиада Кружкового движения НТИ – это первая в России командная инженерная олимпиада, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Всего в 2019 году участниками олимпиады стали более 80 000 школьников из 85 регионов страны. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин. «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта. Среди них — конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0».