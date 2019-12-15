Полицейские застрелили мужчину в Москве при задержании

Сотрудники полиции в воскресенье застрелили подозреваемого в нападении на женщину во время задержания, сообщает ГУ МВД по Москве.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по ул. Генерала Тюленева. Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

В пресс-службе пояснили, что мужчина при виде полицейских кинулся на них, угрожая «предметом, похожим на пистолет».

«В соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудник полиции применил табельное оружие. Мужчина от полученного ранения скончался», – сообщили в ГУМВД.

Женщина, пострадавшая от застреленного мужчины, госпитализирована.

Проводится проверка.