Несмотря на несколько позитивных бесед между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, реальность в отношениях России и США суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами «мы поладим» и «все будет восхитительно и прекрасно» и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что между Трампом и Путиным прошло несколько «весьма позитивных бесед», на которых говорились очень «хорошие слова».

«Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях», – добавил Песков.

Он также пояснил, что пока подготовки к контактам на высшем уровне не ведется, передает ТАСС.

«Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Тем не менее пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

Отметим, что на этой неделе Вашингтон посетил глава МИД России Сергей Лавров, он встретился с Трампом, что, как писала газета ВЗГЛЯД, ужаснуло Америку.

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