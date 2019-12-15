Московский школьник погиб из-за игры с пистолетом отца

На юго-западе Москвы девятиклассник погиб в результате выстрела из боевого пистолета, принадлежащего отцу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что двое подростков играли с пистолетом, который принадлежал отцу одного из них. Оружие выстрелило, школьник скончался от полученного ранения.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета. Правоохранители устанавливают, откуда у отца девятиклассника был пистолет и патроны к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Со вторым подростком сейчас работают психологи, чтобы помочь ему справиться со стрессом.

В октябре подросток устроил стрельбу в московской школе из пистолета отца.