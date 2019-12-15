В американском ТЦ открыли стрельбу

В субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия) произошла стрельба, сообщили в окружной полиции.

В результате происшествия один человек получил ранения. В органах правопорядка сообщили, что выстрелы не были беспорядочными, передает ТАСС.

«Новая информация указывает на то, что вовлеченные в инцидент стороны знают друг друга», – добавила полиция округа Кобб.

По мнению полиции, причиной случившегося была бытовая ссора. Подозреваемого разыскивают, он скрылся с места происшествия.

ТЦ закрыт на вход и выход до завершения следственно-розыскных мероприятий. Полиция рассчитывает возобновить работу торгового центра до завершения субботы.

Случаи стрельбы в общественных местах в США происходят регулярно. Так, в конце ноября в штате Вашингтон в результате стрельбы возле начальной школы два человека получили ранения, подозреваемый покончил с собой.