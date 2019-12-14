Минфин исключит возможность обналичивания замороженных пенсий

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) уберут возможность обналичивать замороженные накопления.

Моисеев отметил, что проект новой накопительной пенсионной системы будет скорректирован после завершения публичного обсуждения, сообщает РБК.

Издание указывает, что в проекте заложена схема обналичивания замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Отмечается, что в нынешней версии проекта перевод средств из ОПС в ГПП может считаться первым взносом участника новой накопительной пенсионной системы. С даты уплаты этого взноса в течение шести месяцев действует период охлаждения. В этот промежуток времени человек может отказаться от участия в системе и забрать деньги.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», – заявил Моисеев.

При этом в случае тяжелой жизненной ситуации можно будет снять средства и досрочно, например, если требуется оплатить дорогостоящее лечение.

Кроме того, министерство рассматривает вариант введения минимального взноса в систему ГПП в размере ста рублей. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», – пояснил он.

Ранее Моисеев заявил, что новая система добровольных пенсионных накоплений не будет обязательной для участников.