В Кремле заявили об отсутствии судьбоносного прорыва на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва – да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв – нет», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже.

Напомним, на саммите в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже, лидеры России, Украины, Франции и Германии выступили с заявлением в поддержку Минска-2.