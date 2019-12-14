В Приамурье рассказали о реализации нацпроекта «Образование»

В Амурской области, которая в рамках нацпроекта «Образование» получила более 700 млн рублей, с начала года были запущены два мобильных технопарка «Кванториум», созданы 26 «точек роста» в школах, а также открыты центры по выявлению одаренных детей и профессиональному ориентированию.

«В этом году значительные финансовые вливания – 705 млн рублей – направлены на обновление материально-технической базы региона в рамках нацпроекта «Образование». Одним из проектов, получивших финансирование из федерального бюджета, стал Центр выявления и поддержки одаренных детей. Он появился в детском лагере «Колосок» и пока является единственным на Дальнем Востоке», – сообщили в пресс-службе Минобразования региона, передает «Интерфакс».

Отмечается, что новый центр позволит оказывать адресную поддержку одаренным детям. Он будет оснащен современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием общей стоимостью 215 млн рублей.

Кроме того, в новом учебном году в Амурской области начал работать второй стационарный технопарк «Кванториум». Теперь технопарки есть в Благовещенске и в городе Свободный, а еще один «Кванториум» создан на базе мобильного технопарка, чтобы посещать села Тамбовка, Константиновка, Поярково, Екатеринославка, Возжаевка и Ивановка.

Также в рамках нацпроекта в Амурском государственном университете создан Дом научных коллабораций имени академика Луценко. Для школьников в центре представлены программы, направленные на то, чтобы ребенок осознанно подходил к выбору будущей профессии.

А в 26 сельских школах Амурской области появились центры «Точки роста». Планируется, что до 2024 года будет открыто более 180 таких «точек», создано еще три центра цифрового образования «IT-куб» в Благовещенске, Белогорске и Тынде, также будут приобретены еще четыре мобильных технопарка.