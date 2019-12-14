«Молодая Гвардия Единой России» провела акцию против решения ВАДА

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и молодежь столицы провели акцию у здания Олимпийского комитета в Москве, призвав ВАДА пересмотреть решение в отношении «чистых» спортсменов и не смешивать спорт с политикой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы проводим акцию в поддержку «чистых» спортсменов, которым придется выступать под белым флагом. «Молодая Гвардия Единой России» призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома ВАДА мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии – наказывать только недобросовестных спортсменов», – заявил руководитель московского отделения МГЕР Денис Аширов.

Отмечается, что в акции приняли участие более ста активистов, которые растянули у здания Олимпийского комитета двадцатиметровый триколор и скандировали «Мы вместе все равно», «Мы – одна команда», «Наши спортсмены – наша гордость», «Спорт в сердцах», «ВАДА, хватит играть в политику».

Кроме того, у стен Комитета были выставлены фотографии спортсменов, которые из-за решения ВАДА не смогут представлять Россию на международных соревнованиях. В конце акции участники запустили в небо десятки шаров с олимпийской символикой и надписью: «Объективность, независимость ВАДА – прощай».

Напомним, исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.

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