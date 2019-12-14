Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая, врач Елена Малышева прокомментировала заявление исследователей из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете о том, что употребление сахара, белого хлеба и риса может стать причиной бессонницы.

«Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», – сказала Малышева, передает «Ura.ru».

Телеведущая отметила, что рафинированные углеводы – это глюкоза, которая быстро всасывается в кровь, а если человек не израсходовал ее в мышцах, то она превращается в жир, что наносит вред организму.

Малышева напомнила, что также чрезмерное употребление рафинированных углеводов может привести к ожирению, стать причиной раковых заболеваний из-за повышенного образования канцерогенов. Однако, по ее мнению, самые страшные последствия употребления таких углеводов – инфаркты и инсульты, потому что в жире содержатся атерогены – вещества, способствующие развитию атеросклероза.

При этом она уточнила, что употреблять рафинированные углеводы можно, но в умеренном количестве. «Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар – но маленькими порциями», – заключила телеведущая.

Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете заявили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

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